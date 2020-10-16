Derbi öncesi dostluk rüzgarları!

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltılarla eleyerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük ile ezeli rakibi Kasımpaşa, bu pazar karşı karşıya gelecek. 7 yıl sonra derbi oynayacak olan iki kulüpte de heyecan tavan yaparken kritik maç öncesi dostluk mesajları veriliyor.

KASIMPAŞA'DAN STAT JESTİ

Bu sezona Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayan Fatih Karagümrük, dev stadın bakıma alınması nedeniyle Kasımpaşa maçı için yer bakarken ilk teklif ezeli rakibinden geldi. Kasımpaşalı yetkililer, mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanmasını teklif ederken Karagümrük cephesi bunu kabul etti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, bu duruma izin vermezken sonrasında Ülker Stadı'nda karar kıldı.

ISINMAYA AYNI TİŞÖRTLE ÇIKACAKLAR

İki kulüp arasında esen dostluk rüzgarları bununla sınırlı kalmadı. Tarihi maç öncesi takımlar ısınmaya aynı tişörtü giyerek çıkma kararı aldı. Özel tasarlanan tişörtün üzerinde "2 dost, 2 komşu semt, 2 büyük takım", "Efsaneye tanık ol" "Kasımpaşa, Karagümrük, kardeşlik" ifadeleri yer alacak.

DERBİ İÇİN ÖZEL ETKİNLİK!

Beyoğlu Belediyesi de tarihi derbiyi unutmadı. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kasımpaşalı taraftarlara özel etkinlik düzenleyeceklerini belirterek "İstanbul’un en büyük derbisi Kasımpaşa'mız ile Karagümrük maçını hep birlikte Kızılay Meydanı’nda izliyoruz. Maske, mesafe ve hijyene uyarak galip geliyoruz!" ifadelerini kullandı. Kasımpaşa Kulübü ise bunun üzerine "Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Taraftarımızın desteğini daima hissedeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." paylaşımını yaptı.

SON DERBİYİ PAŞA KAZANDI

Kasımpaşa - Karagümrük rekabetinde son derbi 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 2. turunda oynandı. Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen rakibini 3-2 mağlup ederek üst tur biletini aldı.