Yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda düşünülmeyen Jimmy Durmaz, Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hebasından transferi duyurarak, "Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."