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Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, ligin 12. haftasında Karagümrük'ü 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85'te Mata kaydetti. Ligde 3 maç sonra kazanan Cimbom bu sonucun ardından 21 puana yükseldi. Öte yandan ev sahibi ekipte Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Spor yazarları Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı

Giriş: 29.10.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Emre Taşdemir, Galatasaray’ın bu sezon planlamasında ana tabloda düşünülmeyen, sol bekte Van Aanholt ve Kazımcan’ın ardında konumlandırılmış, sistem dışı kalmış bir futbolcuydu. Ama yaptığı işe, takımına, hocasına, hayata küsmemiş belli ki. 

  • Rezerv Lig’de 17-18 yaşında çocuklarla sahaya çıkmış, 4 maçta orada kaptanlık bandını takmış. Namuslu bir şekilde işini yapmaya devam ederek sırasını beklemiş yani. İşini sevmesinin, dürüstçe yapmasının ödülünü de aldı Emre. Kartlar ve sakatlıklar sonrası sıra nihayet ona geldi. O da yine elinden gelen her şeyi yaptığı bir maçta gol atarak ödülünü aldı adeta hayattan.

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Özellikle ilk yarıda durgun, suskun, hatta yorgun bir Galatasaray vardı. Karagümrük bir eksik kaldıktan sonra, ilk yarı sonuna kadar geçen 15 dakikalık sürede Galatasaray bu avantajı bile kullanamadı. Öyle ki, Karagümrük’ün eksik oynadığı hissedilmedi bile... 

  • Galatasaray ikinci 45 dakikada gerçekten çok pozisyon buldu, bulduklarının en azını attı. Daha doğrusu Karagümrük kalecisi Viviano, yenilgiyi önleyemese bile, takımı adına çok farklı, çok ağır bir yenilgiyi önledi. Galatasaray’ın üç maç sonra galip gelmesi, Başkan Vekili Ender Timur ile Okan Buruk'un sinir uçlarına iyi gelecektir. Galatasaray için bu da; inanın galibiyet kadar önemli olacak. Galatasaray’ın sakinliğe ve futbola dönmeye ihtiyacı var.

  • OSMAN ŞENHER: Düşünebiliyor musunuz, Icardili, Mertensli, Rashicalı, Keremli sarı-kırmızıların golünü sol bek oynayan Emre Taşdemir kaydetti. Böyle olmaması lazım! Çünkü rakip 10 kişi, neticede iyi futbolcuları olsa da bir kişi eksik oynamak, hele Galatasaray’a karşı kolay bir iş değil. 

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