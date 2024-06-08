Evde halen çalışmaların sürdüğünü belirten Çelik, yağmurlu havada da kullanabilmek için balkonun üstünü kapatmayı düşündüğünü söyledi.

İlginç evlerle ilgili internette araştırma yaptığını anlatan Çelik, "12 metre tek direk üzerine böyle bir yapı yok. Onun vermiş olduğu bir huzur var. Olmayan bir şeyi başarmış oldum" diye konuştu.