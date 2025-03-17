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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Karadenizli balıkçıların ağına takıldı... Kilosu 500 lira - Alışveriş Haberleri

        Karadeniz'de nadir görülen Fener balığı ağa takıldı: Kilosu 500 lira

        Fener balığı, Karadenizli balıkçıların ağına takıldı. Balığın kilosu 500 liradan satışa çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 07:45
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        Karadeniz'de nadir görülüyor: Kilosu 500 lira
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        Ordu'da denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı.

        Kentte tekneleriyle avlanan balıkçılar tarafından yakalanan fener balığı, perşembe ilçesindeki bir balıkçı tarafından kilogramı 500 liradan satışa çıkarıldı.

        GENELLİKLE AKDENİZ VE EGE'DE AVLANIYOR

        Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.

        Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.

        Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını

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