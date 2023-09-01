"O ATIKLAR YAYLADA KALMIYOR"

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, yaylalarda artan kirliliğin denize kadar ulaştığını belirterek, "Pandemi sonrası yaylalarda kaçak yapılaşma ve gelişim var. Bu çarpıklık, doğayı bozuyor. İkinci görünmeyen ve hızla büyüyen sorun ise çöp. Göç hareketi çoğalan yaylalarda üretilen çöpleri şehirlere taşıyıp, bertaraf etmeleri gerekirkenİ halk, bu çöpleri sağa sola atmaya başladı. Şu anda 'çöp olmayan, temiz' diyebileceğimiz bir yer, neredeyse yok denecek kadar az. Bu çöpü ne yazık yaylada yaşayanlar, günübirlik ziyaretçiler çöp atıyor. Ne yazık ki ülkemizi ziyarete gelen yabancı turistler de aynı mantıkla yiyip, içip yaylada çöpünü atıp, geri dönüyor. Dolayısıyla şu anda Trabzon başta olmak üzere tüm yaylalarda çok ciddi bir boyutta plastik ağırlıklı olmak üzere atık kirliliği var. O atıklar yaylada kalmıyor. Rüzgar ve yağmur yardımıyla bir şekilde akışa geçiyor. Şu anda bütün akarsu havzaları çöple dolu. Yetmiyor; denize ulaşıyor, kıyılara gittiğinizde bütün plajlar çöple dolu" dedi.