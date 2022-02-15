Aysel Benal, sahile gittiğinde artık yürüyüş yerine direkt taşa odaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gördüğüm taşla hemen ne yapacağım kafamda canlanıyor; 'Bu taştan kafa yaparım ya da şapka olur, bundan kol, bundan elbise yaparsam önüne düğmesini yaparım.' Yosunları evde kurutuyorum. Denizin attığı ne varsa onları toplamaya gayret gösterdim. Elimden geldiğince de onları değerlendirmeye gayret ettim."

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY SERGİ AÇMAK"

Salgında genelde Gülyalı'daki evde kaldıklarını aktaran Benal, "Bir iki taş toplayıp başladım. 'İyi ki başlamışım.' diyorum, çok rahatlatıyor. Herkese de tavsiye ediyorum. İnanın ki farklı bir duygu. Her biri sanki kendi çocuklarımmış gibi geliyor. Vermek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.