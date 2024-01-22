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        Haberler Yaşam Karadeniz insanı yine pratik zekasını kullandı

        Karadeniz insanı yine pratik zekasını kullandı

        Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Ali Kılıç arazi şartları nedeniyle evine su çıkmayınca çareyi ormanlık alanda çamaşırhane kurmakta buldu. Kılıç, evinden yaklaşık 70 metre uzaklıkta yaptığı kulübede hem çamaşırlarını yıkıyor hem de içme suyunu tedarik ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:34
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          Trabzon’un Of ilçesinde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Ali Kılıç, dik yamaçtaki evine su gelmeyince Karadeniz insanının pratik zekası ile çözümü buldu.

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          Su şebekesinden yararlanmak için kendi imkanlarıyla boru hattı döşeyen Kılıç, suyun evine yaklaşık 70 metre uzaklığa kadar gelebildiğini tespit etti.

           

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          Arazi şartları nedeniyle su basmaması sorununa kendi aklını kullanarak çözüm bulan Ali Kılıç, çamaşırları yıkamak ve içme suyunu almak için bir ormanlık alan içerisinde kulübe inşa etti.

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          Kulübenin içerisine bir çamaşır makinesi de alan Kılıç, her gün yaklaşık 70 metre yol yürüyerek hem içme suyunu alıyor hem de çamaşırlarını yıkıyor. 

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          Çamaşırhanenin bulunduğu kulübenin yanına ayrıca kurutma işlemlerini yapmak için bir alan oluşturan Kılıç, 2 yıl öncesine kadar çamaşırlarını elde yıkadığını kaydetti.

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          Kılıç, "Şebeke suyu kullanıyorum. Boruları arazime kadar çekip suyu kontrol ettiğimde yalnızca evime 70 metre uzaklığa kadar gelebildiğini fark ettim. Onun için buraya bir kulübe yaptım. Çamaşır ve içme suyunu buradan hallediyorum. Su buraya kadar gelebildi.

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          Tamamen kendi gücüm ve bütçemle yaptım. Artık rahatladım sayılır. Çamaşırlarımı artık makinede yıkayabiliyorum. Evde dededen kalma su depoları var onları da bulaşık için kullanıyorum" şeklinde konuştu.

           

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          Kulübesinin yanına oluşturduğu alanda çamaşırlarını da kuruttuğunu belirten Kılıç, "Ayrıca bir yer daha yaptım. Orada da yıkadığım çamaşırları kurutuyorum. Her şey benim elimden geçiyor. Başka kimse yok. Normalde kemençe ustasıyım, imalatını yapıyorum.

           

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          Ütüleme işini yapmamak için genellikle kot ve kazak giyiyorum. Yetkililerden rica ediyorum. Şimdilik evimden 70 metre uzaklıktaki kulübeden su almaya gücüm yetiyor ancak daha da yaşlandığımda bunu yapamam. Bana yardım etsinler. Yarın ne olacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

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