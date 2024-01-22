Karadeniz insanı yine pratik zekasını kullandı

Kulübesinin yanına oluşturduğu alanda çamaşırlarını da kuruttuğunu belirten Kılıç, "Ayrıca bir yer daha yaptım. Orada da yıkadığım çamaşırları kurutuyorum. Her şey benim elimden geçiyor. Başka kimse yok. Normalde kemençe ustasıyım, imalatını yapıyorum.