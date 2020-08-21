Karadeniz'de keşfedilen rezerv dünya basınında!

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İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de büyük bir doğalgaz yatağını keşfedildiğini duyurduğu, bunun ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu söylediğine işaret edildi.

Gazetenin haberinde analistlerin konuya temkinli yaklaşmakla birlikte, ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olması durumunda ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceği ifade edildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’nin Analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Wood & Company adlı şirketin analisti Jonathan Lamb ise, üç yıl içerisinde üretime geçilmesinin oldukça iyimser bir tahmin olduğunu, Karadeniz’in kapsamlı enerji altyapısına sahip olmadığını kaydetti.

Lamb, "En iyi ihtimalle (üretime geçilmesi için) beklenti olarak 5 yıl diyebilirim." dedi.

Türkiye’nin geçen yıl enerji ithalatının yaklaşık 41 milyar ABD doları seviyesinde olduğunun belirtildiği haberde, enerjinin Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve ABD’den tedarik edildiği kaydedildi.

Financial Times’ın haberinde Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz sahasını büyüklüğünün, 2015 yılında Mısır açıklarında keşfedilen Zohr sahasının yüzde 40’ına eşit olduğu da belirtildi.

İRAN MEDYASI KONUYA YER VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından, konu yabancı medya kuruluşlarında yer buldu.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz'de buldu" başlığıyla verdiği haberde, "Bu keşif Türkiye'yi yeni bir döneme götürecek" ifadelerine yer verdi.

İran merkezli Hemşehri Gazetesi konuya ilişkin, "Türkiye´de devasa gaz rezervinin keşfi, Türk halkı için bu dönemin en önemli haberi olabilir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğine ilişkin açıklamaları Yunan medyasında manşetlere taşındı.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'nin "Erdoğan: Dev doğalgaz yatağı açıkladı" başlığıyla verdiği haberde, "Erdoğan'ın müjdesi buymuş, 2023'te değerlendirilmeye başlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Skai TV'nin internet sitesinde Erdoğan'ın doğalgaz açıklamalarına yer verilirken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına da değindi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadesi kullanıldı.

ASYA-PASİFİK BASININDA GENİŞ YER BULDU

Türkiye’nin Karadeniz’de yaptığı doğal gaz keşfi, Asya-Pasifik ülkelerinin basın organlarında geniş yer buldu.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz keşfine dair açıklamasını, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz keşfetti" başlığıyla gördü.

China Daily gazetesindeki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin önemli miktarda doğal gaz rezervi bulduğuna dair açıklamaları detaylarıyla haberleştirildi.

"YATIRIMCILAR GELİŞMELERİ OLUMLU KARŞILADI"

Endonezya medyasından Warta Ekonomi dergisi, internet sitelerinde, "Türkiye Karadeniz'de en büyük doğal gaz keşfini yaptı" başlığını kullandı.

Haberde, Türkiye'nin doğal gazı kullanmaya başlamasıyla birlikte Rusya ve İran'dan doğal gaz ithalatının azalarak ülkenin enerjide daha bağımsız hale gelebileceği vurgusu yapıldı.

Ülkenin en çok okunan haber sitelerinden iNews, Türkiye'nin doğal gaz keşfini, "Yatırımcılar gelişmeleri olumlu karşıladı. Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 1,2 oranında güç kazandı." ifadeleriyle haberleştirdi.

TÜRK EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK BİR GELİŞME

Malezya basınından Sinar Harian gazetesi, "Türkiye, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi" başlığını kullanırken, Türkiye'nin bölgede keşfedilen doğal gazı, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde çıkarmayı hedeflediğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin doğal gaz keşfi, The Star gazetesinde, "Erdoğan, tarihi doğal gaz keşfini ilan etti" başlığıyla haberleştirildi.

Free Malaysia Today internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarını ana sayfaya taşırken söz konusu keşfin, Türk ekonomisini olumlu etkileyecek bir gelişme olduğu ifadelerini kullandı.

Malay Mail, The Malaysian Insight ve Utusan Online gazeteleri de Türkiye'nin doğal gaz keşfini haberleştirdi.

ÜLKE TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Singapur medyasında ise The Straits Times gazetesi, "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıkladı." diye gelişmeleri aktardı. Erdoğan'ın Akdeniz'de de yer altı kaynakları bulmayı beklediğine dair ifadelerini yazdı.

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde Türkiye'nin keşfi, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Japonya'nın JIJI haber ajansı, doğal gaz keşfini, "Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfi" , Kyodo ajansı "Türkiye açıklarında büyük çapta doğal gaz sahası keşfi, şimdiye dek en büyüğü" başlığıyla gördü.

Ekonomi gazetesi Sankei ise doğal gaz rezervine ilişkin haberinde, "Türk Lirası'nın ani yükselişi rezerv keşfine bağlı bir diriliş tohumu mu?" başlığını tercih etti.

Güney Kore basınından The Korea Times, "Türkiye, Karadeniz kıyılarında geniş doğal gaz rezervi buldu" başlığıyla gelişmeleri yansıttı.