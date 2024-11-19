UEFA Uluslar B Ligi’nde yer alan A Milli Futbol Takımı’nın gruptaki 6. ve son maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 22.45’te Karadağ karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, zorlu deplasmanda kazanması halinde 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Karadağ Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…