Karadağ Nerede? Karadağ Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Karadağ nerede sorusu özellikle bu ufak ülke ile ilgili daha çok bilgi edinmek isteyenler tarafından dile getiriliyor. Karadağ, Güneydoğu Avrupa’da konumlanmış bir Balkan ülkesidir. Balkan Yarımadası’nın batı bölümünde yer alan ülkenin Adriyatik Denizi’ne de kıyısı bulunuyor. Bu durum Karadağ’ı yaz turizmi açısından oldukça avantajlı hale getiriyor. Ayrıca Karadağ’ın genel konumuna bakacak olursak bu ülke için küçük bir Güneydoğu Avrupa ülkesi ifadesini kullanabiliriz. Karadağ nerede sorusunu yanıtlarken cevabın daha sağlıklı olabilmesi adına ülke ile ilgili bir siyasi geçmişten de söz etmek gerekiyor. Karadağ 2006 yılına kadar Sırbistan’a bağlı iken bu tarih itibariyle Sırbistan’dan ayrılmıştır. Karadağ’ın bağımsızlığını kazanmış olması da ülkenin kıtadaki konumu ile ilgili bilgilerinin tazelenmesine neden olur. Özgürlüğünü kazanmayı başaran Karadağ yüz ölçümü açısından yaklaşık 13.812 km²… Kapladığı alan küçük olsa da ülke doğal güzellikleri sayesinde göz doldurmayı başarıyor.

REKLAM Karadağ Hangi Kıtada? Karadağ hangi kıtada diye merak edenler için Karadağ’ın bir Avrupa ülkesi olduğunu belirtelim. Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan Karadağ, Avrupa Birliği’ne tam üye olmasa da aday ülkeler arasında gösteriliyor. Henüz Avrupa Birliği’ne katılmamış olsa da bu ülkenin Avrupa ile ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda yakın ilişkiler sürdürdüğü biliniyor. Ancak Karadağ’ın NATO ülkelerinden biri olduğunu da ekleyelim. Karadağ’ın Avrupa kıtasındaki konumu, ülkeyi yatırımcılar ve göçmenler açısından da cazip hale getirmiştir. Karadağ’ın bu anlamdaki yakın ilişkileri, ılımlı göçmen politikaları ve turizme elverişli yapısı ülkeyi cazip kılan özelliklerden oluyor. Coğrafi anlamda daha detaylı bakıldığında ise ülke, kıyı şeridi, gölleri, dağlık alanları ile turistlere birçok fırsat sunuyor. Ayrıca Karadağ’ın dini anlamda farklı inanışları içinde barındırıyor olması da Karadağ’ın kültür çeşitliliği sunmasını sağlar.

REKLAM Karadağ Komşu Ülkeleri Karadağ komşu ülkeleri dendiğinde ülkenin bu anlamda zengin olduğunu söylemek mümkün…Karadağ’ın kara sınırı bulunan beş komşu ülkesi vardır. İşte Karadağ komşu ülkeleri… - Hırvatistan: Karadağ’ın batısında yer alır.

- Bosna-Hersek: Karadağ’a Kuzeybatı yönünde komşudur.

- Sırbistan: Karadağ’ın Kuzeydoğusunda yer alır ve tarihsel anlamda Karadağ ile sıkı ilişkileri olmuştur.

- Kosova: Karadağ’ın doğu komşusudur. Sınır uzunluğu diğer komşulara göre daha kısadır.

- Arnavutluk: Güneydoğusunda bulunan Arnavutluk ile Karadağ’ın hem kara sınırı hem de kültürel yakınlığı bulunmaktadır. Bu komşu ülkelerle Karadağ arasında sadece komşuluk ilişkisi değil, tarihsel, kültürel ve ekonomik bağlar da söz konusudur. Karadağ Başkenti Karadağ başkenti neresidir diye soranlar için ülkenin başkentinin Podgorica isimli geniş bir şehir olduğunu söyleyelim. Podgorica başkent olmasının yanı sıra ayrıca Karadağ’ın en büyük kentidir. Bu şehir siyasi, ekonomik ve kültürel anlamlarda da Karadağ’ın merkezi kabul edilir. Konum olarak baktığımızda ise Podgorica için Karadağ’ın orta güney kesiminde yer aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda ulaşım açısından da gelişmiş olan başkent, içinde hem kamu kurumlarını hem de birçok uluslararası şirketi bulundurur. Podgorica, tarihî dokusunu da korumayı başarmış olmasına rağmen aynı zamanda da modern yapısı ile dikkat çeker. Tüm bunlara şehirde bulunan nehirler doğal güzellikler de eklenir.

