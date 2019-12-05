05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaciğer vücudumuzun en önemli organıdır. Vücudumuza giren besinleri kanımızı süzerek ayırma görevini görmekte ve tüm toksinleri arındırmaktadır. Bu yüzden karaciğerimize iyi bakmamız, beslenmemize dikkat ederek yağlanmasını engellememiz gerekmektedir.
Karaciğer yağlanması; hücrelerimizin normalden fazla yağ içermesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dikkate alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bunun sonucunda siroz meydana gelebilmektedir. Kişilerin aşırı sigara tüketmeleri, alkol tüketmeleri, aşırı şeker tüketimi ve yüksek kolesterol karaciğer yağlanmasına başlıca neden olan durumlardır.
Karaciğer yağlanmasının ilk safhasında tespit edilmesi çok önemlidir, tedavi sürecini kolaylaştırarak olumlu sonuç alınmasını sağlamaktadır.
Kişide karaciğer yağlanmasının belirtileri ilk safha da ortaya çıkmayabilir. Bu durum bazen yıllar sonra gelişebilmektedir. Belli başlı belirtileri ise;
Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?
Karaciğer yağlanmasına en çok sebep olan etken aşırı alkol tüketimidir. Bu nedenlerin dışında kişilerde hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo ve bypass ameliyatı geçirenlerde de oluşabilmektedir.
Bu rahatsızlığın ilk safhasında yukarıda belirtilen fiziksel belirtiler görülmeyebilmektedir. İlerlemesi durumunda daha çok ortaya çıkmaktadır. Tespiti için; doktorunuz sizden testler, MR veya biopsi yaptırmanızı isteyebilmektedir.
Teşhis konduktan sonra bu rahatsızlık neden kaynaklanıyorsa size ona göre tedavi yöntemi önermektedir. Eğer aşırı kilolu olmanızdan kaynaklı ise; kilo vermenizi ve düzenli spor, egzersiz yapmanızı tavsiye edecektir. Yağlanma aşırı alkol tüketiminde dolayı ise; bırakmanızı isteyecek ve tedaviyi verdiği ilaçlar ile destekleyecektir.
İlaç tedavisi dışında karaciğer yağlanmasını bitkisel yöntemler ile tedavi edebilirsiniz.
Karaciğer yağlanmasına bitkisel tedavi yolları
Ve ayrıca yoğun hayatınızda; egzersizler yaparak, bol bol su içerek ve sağlıklı beslenmenizi ihmal etmeden bu yaşam tarzını devamlı hale getirebilirsiniz. Bu sayede karaciğerinizi koruyabilirsiniz.
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