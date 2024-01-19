Karaciğer yağlanmasına karşı 5 etkili önlem

Son yıllarda sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler nedeniyle karaciğer yağlanması sorunu yaşayanların sayısı hızla artıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Atakan Yeşil, yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle günümüzde karaciğer yağlanmasının artık genç yaşlarda da sık görülür hale geldiğini belirterek “Türk Gastroenteroloji Derneği’nin çalışmasına göre; ülkemizde her 10 kişiden 6’sında karaciğer yağlanması sorunu bulunmaktadır. Karaciğer yağlanması, özellikle ilk aşamalarda genellikle ciddi belirtiler göstermezken, bu durum zamanla karaciğerde iltihaplanmaya ve hücre hasarına neden olarak karaciğerin işlevlerini önemli ölçüde bozup siroz veya karaciğer kanserine yol açabilir” dedi. Prof. Dr. Yeşil, karaciğer yağlanmasına yol açan etkenleri ve alınması gereken önlemleri anlattı.