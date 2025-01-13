Karaciğer sağlığı için bol bol tüketin

Bir insanın karaciğerinin yağlanması için kilolu olması gerekmiyor. Kullandığı kimyasallarla, metabolik yani kendindeki bazı bozukluklar nedeniyle de olabilir. Ne yaparsak yapalım düzeltemediğimiz de var. O insanlar da karşımıza siroz olarak geliyor. Safra kesesi içerisinde ise bazen çok büyük taşlar olabilir, iki santim ve daha büyük gibi. Bunlar kronik tahriş ve uyarıyla safra kesesi kanserine neden olabilirler. Safra kesesinin kendi depolama faaliyeti dışında bir görevi olmadığı için erken bir bulgusu yok. Safra kesesi kanseri sadece tesadüfen yakalanır. Tesadüfen yakalanmazsa da komşuluk nedeniyle, safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık bir organ, oradan hemen büyüyerek karaciğeri istila ediyor. Bu nedenle bilinen en kötü kanserlerden bir tanesi oluyor."