Karaciğer nakli bekleyen gence dayısı umut oldu

Fevzi Kara, karnındaki şişlik nedeniyle yaşadığı rahatsızlık üzerine, görev yaptığı Tunceli'den önce memleketi Trabzon'a sevk edildi. Karaciğerinde sıkıntı olduğu tespit edilen Kara, daha sonra tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gönderildi. Burada yapılan tetkiklerde ise karaciğer yetmezliği olduğu belirlenen Kara, durumunun kötüleşmesi üzerine acil organ nakli bekleme listesine alındı. Uygun donörün çıkmaması üzerine, Karaya sevindiren haber en yakınından geldi.

Dayısının karaciğer dokusundan yapılan nakille yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fevzi Kara, "Uygun donör bekledim olmadı. Dayımdan aldım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Dayıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"TÜRKİYE'DE ORGAN BAĞIŞI AVRUPA'NIN EN ALTINDA"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da "Fevzinin durumu birden bire kötüleşti. Kimseyi tanımaz hale geldi. Karnı şişti ve organ ihtiyacı oldu. Nakil çağırısına çıktık. 2 gün olmasına rağmen organ bulamadık. Hızlıca canlı vericiden, dayısından bulabildik" diye konuştu.

Türkiyede organ bağışının yetersizliğine dikkati çeken Bostancı, "Organ bağışı candan cana yapılan bir sadakadır. Lütfen organlarınızı bağışlayın. diyoruz. Türkiyede organ bağışı, Avrupanın en altında. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Avrupa oranlarını yakalayabilirsek, canlıdan canlıya yani sağlam herhangi bir kimseyi ameliyat etmek zorunda kalmayacağız." ifadelerini kullandı. "KARACİĞER ENZİMLERİNDE ÇIKAN YÜKSEKLİK MUTLAKA TAKİP EDİLMELİ" Hastanenin Gastroenteroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Meral Akdoğan da karaciğer enzimlerinde çıkan yüksek değerlerin mutlaka takip edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Akdoğan, şunları kaydetti: "Bize böyle bir hasta sevk edildiği zaman geçmişte bir karaciğer hastalığı var mı, ona çok önem veriyoruz. Geçmişte bir karaciğer hastalığı olan kişinin tedaviye yanıtı ayrı bir şey. Hiçbir hastalığı yokken birden karaciğer hastası olan kişinin de tedaviye yanıtı farklı oluyor. Önceki tahlillerine de baktık. Fevzinin yaklaşık 3 yıl önce karaciğer testlerinin yüksek olduğu, bozuk olduğu ortaya çıkmış. O dönemde karaciğerin sağlamlığını gösteren enzimleri oldukça yüksekmiş. En az 10-15 kat yüksekmiş. O dönem içerisinde ihmal edilmeseydi belki de bu aşamaya gelmeyebilirdi. Karaciğer enzimlerinde ortaya çıkan yükseklik ihmal edilmemeli ve mutlaka takip edilmeli."