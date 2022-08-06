Karaciğer büyümesi nedir, neden olur?

İnsan vücudunda 1.5 kg ağırlığı ile en büyük organ olma özelliğine sahip olan karaciğerde meydana gelen büyüme, önemli bir sağlık sorunudur. Karaciğer kanda bulunan molekülleri depolarken, sağlık için zararlı olan molekülleri ise böbrekler aracılığı ile dışarı atmada yardımcıdır. Bu yüzden eğer karaciğer işlevini yere getiremez ise karaciğerde siroz, hepatit gibi hastalıklar meydana gelir. Karaciğer büyümesi de bu hastalıklardan biridir. Karaciğer büyümesi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Karaciğer Büyümesi Nedir?
Karaciğer büyümesi tıp dilinde hepatomegali hastalığı olarak ifade edilir. Karaciğer büyümesi neden olur? sorusunun cevabı ise şu şekildedir: Eğer kan karaciğerden uzaklaşırken toplardamarda engellenirse bu kan dışarıya çıkamaz. Dışarıya çıkamayan kan ise karaciğerde birikmeye başlar. Bu birikmede karaciğerin büyümesine sebebiyet verir.
Karaciğer Büyümesi Belirtileri
Karaciğer büyümesi aslında bir hastalık olarak görülmez, vücutta büyüme sırasında belirti vermeyerek ilerler. Büyüme gerçekleştiğinde bazı belirtiler ile kendini gösterir. İşte karaciğer büyümesi belirtileri:
- Karın bölgesinde şişlik hissedilebilir.
- Dalakta ve belde ağrı şiddeti artar.
- Kilo kaybı ve iştah kaybı görülür.
- Mide bulantısı şikayetleri artar.
- Sarılık meydana gelir. Cilt renginde değişim meydana gelir.
- Baş dönmesi görülür.
Karaciğer Büyümesine Ne İyi Gelir?
Karaciğer büyümesine ne iyi gelir sorusu için doğal yöntemler merak edilmektedir. Bu kapsamda karaciğer büyümesi olanlar nasıl beslenmeli? Sorusu hakkında araştırma yapılmaktadır. Sebze ve meyveler de karaciğer büyümesinde takviye olarak tüketilebilir. Bunların arasında kahve, yeşil çay, enginar, yağlı balıklar, sarımsak, üzüm, kuşkonmaz ve yer fıstığı yer alır.
Karaciğer Büyümesi Tedavisi
Karaciğer hastalığında hastalığın teşhisi çok önemlidir. Hastalığın türü belirlendikten sonra kişiye uygun tedavi uygulanır.
Eğer karaciğer büyümesi enfeksiyon kaynaklı meydana geldiyse burada ilaç tedavisi tercih edilir. Karaciğerdeki büyüme yağlanma sebebi ile ortaya çıktıysa egzersiz tedavisi uygulanır. Eğer karaciğer büyümesi başlangıç seviyesinde tespit edildiyse kişilerin beslenme düzeninde değişikliğe gidilerek tedavi uygulanır. Karaciğer büyümesi ileri seviyede ve hasar veren bir seviyede ise karaciğer nakli için seçenekler tercih edilir.
Karaciğer Büyümesi Kan Tahlilinde Çıkar Mı?
Karaciğer hastalıkları yapılan bazı testler ile ortaya çıkabilir. Eğer karaciğer işlevini normal değerlerde yerine getiremiyorsa ALT ve AST isimli testlerde ortaya çıkar. Bu kan testleri ile karaciğer büyümesinin yanı sıra karaciğerdeki farklı hastalıklarda kolaylıkla tespit edilir.
Karaciğer Büyümesi Gaz Yapar Mı?
Karaciğer büyümesi ile ilgili merak edilen konulardan biri de bu hastalığın gaz problemine yol açıp açmadığıdır. Karaciğerde büyüme meydana gelmesi ile birlikte bağırsakta gaz birikimi gerçekleşir. Karın bölgesinde de şişlik çıkar. Aynı zamanda anüsten çıkan gazın kötü ve yoğun bir kokusu bulunur. Yoğun gaz şikayeti olan kişiler bu yüzden doktora başvurmalıdır.
Karaciğer Büyümesi Nasıl Anlaşılır?
Karaciğer büyümesi yoğun belirti gösteren bir hastalık değildir. Ancak karaciğerde meydana gelen büyüme, gaz, mide bulantısı, karın bölgesinde şişlik, cilt renginde sarılır ve bazen göz akında da sararmaya sebebiyet verir. Bu yüzden bu belirtiler görüldüğünde karaciğer büyümesinden şüphelenebilir.
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