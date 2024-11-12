Karacabey'de öğrenci ve hastalara ücretsiz ulaşım

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) ile yapılan anlaşmayla birlikte, Bursa'da eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için ücretsiz ulaşım desteği sağlandığını duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ücretsiz ulaşım desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımları belediyeciliğimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın her anında, gerek eğitimde gerek sağlıkta her türlü imkâna ulaşabilmeleri için elimizden gelen desteği belediye imkânları dahilinde sağlıyoruz. Bu kapsamda aldığımız müracaatlar sonucu ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz hasta ve eğitim gören öğrenciler olmak üzere yaklaşık 50 vatandaşımıza ücretsiz ulaşım desteği sağladık. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın da Karacabey Belediyesi hizmet masalarında konuyla ilgili taleplerini bizlere iletmesi üzerine gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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