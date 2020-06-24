Karaburun'un balık popülasyonu konusunda çok zengin bir bölge olduğunu dile getiren Tanrıkul, "Denizleri ve içinde yaşayan canlıları korumamız gerekiyor. Bunun için bazı bölgelerde doğal koruma alanları ilan edilmesi gerekir. Karaburun da kıyılarıyla doğal koruma alanı olabilecek yerlerden bir tanesi. Bölgede dalış eğitimi veren merkezler var. Bu sayede su altı turizmi de gelişir" şeklinde konuştu.