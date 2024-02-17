Karabük'te meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hamza G. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Kayı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada sürücü Ergün O. ve yolcular Zekiye O. (61) ile Berat O. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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