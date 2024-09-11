Kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda, çeşitli dedektörler, alan tarama cihazı, yük gırgırı, 3 murç, keser, 2 çekiç, kova ve tokmağa el konuldu.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.