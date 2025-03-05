Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Karabük'te ev ve bahçeden 1 kamyon çöp toplandı - Güncel haberler

        Karabük'te ev ve bahçeden 1 kamyon çöp toplandı

        Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev ve bahçeden 1 kamyon çöp toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokak'taki bir evden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

        Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu gördü.

        Çöpler nedeniyle evde ve bahçede hareket etmekte zorlanan ekipler, 1 kamyon dolusu atık topladı.

        Ekipler, daha sonra evi temizledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa