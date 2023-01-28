Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak

Erken Bizans dönemi kalıntılarının yer aldığı ve gün ışığına çıkması beklenen büyük bir alan olduğu tahmin edilen Hadrianapolis'in, Eskipazar'ın yöresel yemekleri ve kültürüyle daha yakından tanınabilmesi amacıyla düzenlenen programa Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, konfederasyon ve dernek yöneticileri katıldı.

"DAHA İYİ NOKTALARA GELECEK"

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Başkanı Cevdet Akay, "Eskipazar'la ilgili ne yapabiliriz diye istişarelerde bulunmuştuk. Eskipazar'da da buranın en önemli yerlerinden biri olan antik şehri Hadrianapolis'in tanıtımıyla alakalı etkinlik yapmayı arzu ettik. Öncelikle Eskipazar'ımızı bu vesileyle de Karabük'ümüzü tanıtacağız. Safranbolu'suyla, Yenice'siyle, Eskipazar'ıyla, Ovacık, Eflani ile turizmi geliştirmek üzere katkılar vermeye çalışacağız" dedi.

Kaymakam Furkan Korkusuz ise, "Hadrianapolis Antik Kentimiz, Roma'dan tutun, Osmanlı'ya, Cumhuriyet ve günümüze kadar değerleriyle tarımı, turizmi genel hatlarıyla Eskipazar resmi çizmeye çalıştık. Özellikle son yıllarda ilçemizin Karabük gündeminde yer etmesi için gerek antik kentimizdeki çalışmalar, gerek kurmayı düşündüğümüz Eskipazar organize sanayi bölgesi ve buna benzer diğer hususlardaki gelişmelerle ilçemiz çok daha iyi noktalara gelecek" diye konuştu.