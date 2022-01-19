KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

Bartın'da 20 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili bulunmuyor. Yeni bir gelişme olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.