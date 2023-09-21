Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonu sonrasında Ermenistan'da protesto düzenlendi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıtları meclis binasında önünde toplandı
- 1
Azerbaycan'ın antiterör operasyonu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu, aradan geçen bir günün ardından ise Azerbaycan'ın talepleri kabul edilelerek Karabağ'da ateşkes sağlanmıştı.
- 2
Dağlık Karabağ'daki son gerginlik üzerine ateşkes ilan edildikten sonra Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
- 3
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtları, Erivan'daki meclis binası önünde toplandı, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.
-
- 4
Protestocular hükümet binası önünde "Paşinyan haindir" sloganları attı.
- 5
Protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.
- 6
KARABAĞ'DA ATEŞKES İLANI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurmuştu.
-
- 7
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.