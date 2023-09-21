Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto

        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto

        Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonu sonrasında Ermenistan'da protesto düzenlendi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıtları meclis binasında önünde toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Azerbaycan'ın antiterör operasyonu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu, aradan geçen bir günün ardından ise Azerbaycan'ın talepleri kabul edilelerek Karabağ'da ateşkes sağlanmıştı.

        • 2

          Dağlık Karabağ'daki son gerginlik üzerine ateşkes ilan edildikten sonra Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

           

           

        • 3

          Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtları, Erivan'daki meclis binası önünde toplandı, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

           

           

        • 4

          Protestocular hükümet binası önünde "Paşinyan haindir" sloganları attı.

           

           

        • 5

          Protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

           

           

        • 6

           

          KARABAĞ'DA ATEŞKES İLANI

          Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurmuştu.

        • 7

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Habertürk Anasayfa