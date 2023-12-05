Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı
Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de depremlerde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı
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Çatakdibi Mahallesi'ndeki kümbetin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla proje hazırlandı.
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Kısa süre önce ihalesi yapılan proje kapsamında, restorasyon çalışmaları başlatıldı.
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Doğan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile restorasyon çalışmalarının başlatıldığı kümbette incelemelerde bulundu.
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Görevlilerden bilgi alan Balcı, Van'ın doğası, tarihi ve kültürüyle çok zengin ve kadim bir şehir olduğunu söyledi.
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Van'ın, Orta Asya'nın Anadolu'ya açılan kapısı olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:
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"Barındırdığı zenginlikleriyle Türkiye'mizin en önemli zenginliklerine sahip illerinden biridir. Van'ın her alanda imarına, ihyasına ve inşasına katkı sağlarlarken, tarihine ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz.
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Onları atalarımızdan ve büyüklerimizden aldığımız şekliyle koruyarak, geliştirerek gelecek kuşaklara da aktarmaya çalışıyoruz. Kara Yusuf Bey Kümbeti, Van depremlerinde zarar görmüştü.
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Kümbetin Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla hazırladığımız restorasyon projesinin ihalesini de yaptık.
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İnşallah bir yılda kümbeti tarihteki şanına ve şöhretine uygun restore ederek çevre düzenlemesinin ardından gelecek kuşaklara aktaracağız. Böylece kültür varlıklarımıza da sahip çıkacağız."
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Van'da korunması ve restore edilmesi gereken çok sayıda kültür varlığının bulunduğunu vurgulayan Balcı, restorasyon projelerinin parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu ifade etti.
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Tarihi yapıların korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Balcı, "Buradaki restorasyonun yaklaşık 7 milyon liraya mal olacağını düşünüyoruz. Çevre düzenlemesi de yapılacak.
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Bunları bitirdiğimizde kümbeti ziyarete açacağız. Kültürel, doğal ve tarihsel varlıklarımızı korumak aslına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara bırakmak asli vazifemizdir" değerlendirmesinde bulundu.
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Erciş Karakoyunlu Türkmenleri Kültür Derneği Başkanı İzzet Şevketoğlu ise Van'daki depremlerde kümbetin hasar gördüğünü bildirerek, "Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonu başladı. Sayın Valimize destekleri için teşekkür ederiz" dedi.
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