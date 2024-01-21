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        Haberler Televizyon 'Kara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Kara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi Kara'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 22:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:16
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        'Kara'nın yeni bölüm tanıtımı
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        Rauf, Zeynep’i kaçırıldığı yerde bulup kurtarırken, Kara’nın “Şimdi herkes maskesini yavaş yavaş almaya başlasın eline…” sözleri heyecanı ve gerilimi artırıyor. Yosun, Çınar ailesiyle tanıştığını Kara’ya söylerken, Kara ve Rauf’un arasındaki aksiyonu yüksek kovalamaca devam ediyor. Zeynep’in Kara’ya “Annemi öldüren adamın oğlu ve ben onun kim olduğunu biliyorum…” demesi ise dikkat çekiyor.

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        KARA’NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kara, Rauf’un silahlarını gizlice taşırken mekanına Zeynep geldi. Zeynep, Kara’nın ekip arkadaşlarıyla tanışırken; Kara, Aslı’yı saklamak için harekete geçti ancak Zeynep tesadüf eseri Aslı’yı gördü ve onun evine giren hırsız olduğunu hatırladı. Kara’ya çok öfkelenen Zeynep orayı terk etti ve Kara’ya “Bir daha karşıma çıkma” dedi. Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, Rauf’un silahlarını eriterek yok etti ancak silahları yok olsa da bu durum karşısında Rauf sakinliğini korudu çünkü yedek planı vardı. Kara’nın hamlesine rağmen Arnavutlara bir kamyon silah vermeyi başardı. Zeynep’in gönlünü bir şekilde almayı başaran Kara’nın durmaya hiç niyeti yoktu. Kara artık Rauf’un en özeline, onu en kalbinden vurabileceği yere yönelmeye karar verdi. Bölümün finalinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Zeynep kaçırıldı, bunu gören Rauf deliye döndü ve hemen harekete geçti. Bu sırada Zeynep’in gözleri ve elleri bağlı bir şekilde zorla tutulduğu yere Kara’nın gelmesi büyük merak uyandırdı. Kara’nın aklındaki plan neydi? Zeynep’i neden kaçırdı?

        İşte Kara’nın 4'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kara', yeni bölümüyle Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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