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        Haberler Yaşam Kara kediler neden uğursuz sayılır? Bu batıl inancın kökleri Orta Çağ'a kadar dayanıyor

        Kara kediler neden uğursuz sayılır? Bu batıl inancın kökleri Orta Çağ'a kadar dayanıyor

        Kara kediler, birçok kültürde uğursuzluğun sembolü olarak görülür. Bu evrensel batıl görüşünü nedeni Orta Çağ zamanında kiliselerin cadı avlamak için kedileri kullanmasından geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:35
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        • 1

          Tüm dünyada kara kedilere dair olumsuz birçok batıl inanç var. Siyah kedilerin kötülük ve uğursuzlukla eşleştirilmesinin kökenleri çok eskiye dayanıyor.

          Ancak hikâyenin başında, kedi ve insan arasındaki ilk teması sağlayan Antik Mısır için kediler son derece kutsal hayvanlardı. Ancak Orta Çağ ile beraber tüm gerçeklik değişti.

        • 2

          13 Haziran 1233'te 'Vox in Rama' isimli bir kilise belgesinde Papa IX. Gregory tarafından kedilerin Şeytan'ın enkarnasyonu olduğu ilan edildi.

          Bu karar beraberinde kafir, cadı ve kiliseye karşı gelebilecek her insanın avlanmasının önünü açtı ve hızlıca Avrupa'ya yayıldı.

        • 3

          Kediler, Şeytan ile olan bağlantılarının yanı sıra Orta Çağ Avrupa'sında cadılarla da ilgili olmaya başladı. Dönemin güçlü kurumları olan kiliseler, cadıları insanların kalplerini ve zihinlerini kazanma konusunda doğrudan rakipleri olarak gördü.

        • 4

          Cadıların, kedileri kullandığı düşüncesinin yayılması çok da uzun sürmedi. 1300'lerin sonlarında Fransa'da bir grup cadı, kedi şeklindeki Şeytan'a tapmakla suçlandı.

          1500'lerde cadıların kendilerini kara kedi biçimine dönüştürebilecekleri ve böylece ülkede özgürce dolaşıp insanlara zarar verebilecekleri ve casusluk yapabilecekleri inancı ortaya çıktı.

        • 5

          Bu söylenti toprak toprak yayıldı ve sağlam bir batıl inanç haline geldi. Bu linç kültürü, zamanla kara kedilerin kötülük ve uğursuzlukla eşleştiği hikâyelere, masallara ve mitlere döndü. Bugün bile kara kediler hakkında birçok olumsuz batıl inançlara sahibiz ve hâlâ birçok kültürde bu inanışlar sürdürülüyor.

          Kaynak: Mystic Alraven, History

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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