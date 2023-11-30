Kara kediler neden uğursuz sayılır? Bu batıl inancın kökleri Orta Çağ'a kadar dayanıyor

Tüm dünyada kara kedilere dair olumsuz birçok batıl inanç var. Siyah kedilerin kötülük ve uğursuzlukla eşleştirilmesinin kökenleri çok eskiye dayanıyor.

Ancak hikâyenin başında, kedi ve insan arasındaki ilk teması sağlayan Antik Mısır için kediler son derece kutsal hayvanlardı. Ancak Orta Çağ ile beraber tüm gerçeklik değişti.