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        Haberler Gündem KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ | 21 Kasım 2023 Salı bugün okullar tatil mi, hangi illerde?

        Öğrenciler ve veliler dikkat! İşte 21 Kasım Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

        Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesinin ardından bugün okulların hangi illerde tatil olduğu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji; sağanak, kar, fırtına ve sel için 34 kentte uyarı yayınlarken olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. 21 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler için valiliklerden son dakika açıklamaları geldi. İşte Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 08:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:57
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        • 1

          Kar tatili olan iller ve ilçeler, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği illerde okullar tatil edilmişti. 20 Kasım Pazartesi günü İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Diyarbakır gibi illerde ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Zonguldak'ta sel ve fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, valilikten eğitim öğretime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop için yeni uyarılar yayınlarken gözler "21 Kasım 2023 Salı bugün okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusuna çevrildi. İşte 21 Kasım kar tatili olan iller ve ilçeler...

        • 2

          ZONGULDAK VALİLİĞİ DUYURDU

          Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.

          Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        • 3

          BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA

          Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçesinde okullar pazartesi günü tatil ilan edilmişti. Yedisu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 21 Kasım Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

          KASTAMONU'NUN 1 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

          Kastamonu Valiliği Cide'de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada,n"Cide ilçemizde taşımalı eğitim ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarının tamamı, Ağlı ve İhsangazi ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime bugün 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          ERZURUM'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

          Erzurum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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