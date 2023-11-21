BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA

Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçesinde okullar pazartesi günü tatil ilan edilmişti. Yedisu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 21 Kasım Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU'NUN 1 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kastamonu Valiliği Cide'de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada,n"Cide ilçemizde taşımalı eğitim ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarının tamamı, Ağlı ve İhsangazi ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime bugün 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.