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KAR TATİLİ... 14 Mart Pazartesi (BUGÜN) okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi!

Bugün yani 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında Ege ve Akdeniz dışında tüm bölgelerimiz için kar yağışı uyarısı geldi. Peki, bugün için beklenen illerde okullar tatil mi? Valiliklerden okulların tatil olmasıyla ilgili açıklama geldi mi? İşte "14 Mart Pazartesi yani bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...

14.03.2022 - 08:30 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışı uyarılarıyla birlikte bugün okulların 14 Mart Pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere okullar Valilik kararlarıyla tatil ediliyor. Peki, yarın 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

  • ADIYAMAN

    Adıyaman'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

    BİTLİS

    Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

  • DİYARBAKIR

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

    Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

    HATAY

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. 

    TRABZON

    Trabzon Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

  • GİRESUN

    Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

    RİZE

    Rize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

    ORDU

    Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

     

  • KASTAMONU

    Kastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

    Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

    MALATYA

    Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 

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