Kar güzeli adını verdikleri kızıl tilkiyi her gün elleriyle besliyorlar

Kızıl tilkilerin mahalleye alıştığını belirten Ayan, "Bir kızıl tilkimizin adını 'Kar güzeli' koyduk. Her akşam oturduğumuz kamelyanın önüne geliyor, biz de ekmek bisküviyle besliyoruz. Elimizden alıp yiyor, artık bize alıştı, biz de ona alıştık. O da bizi, biz de onu çok sevdik" dedi.