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KAR VE İZLANDA SOĞUĞU GELİYOR! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Son dakika: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? MGM hava durumu

MGM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Soğuk havanın etkisiyle kar yağışı açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre iç kesimlerde de sıcaklık azalıyor. Kıyı kesimlerle, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak; diğer 7 bölgemizde ise kar yurdumuzu sarıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in konuyla ilgili yazısı ile kar yağışı tarihi...

Giriş: 30.01.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MGM hava durumu açıklamalarına göre yurt genelinde hava sıcaklığının iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul'da kışın ilk karının yağacağı tarih...

  • METEROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • KIYI KESİMLERDE SAĞANAK DİĞER YERLERDE KAR

    Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • SICAKLIK İÇ KESİMLERDE AZALMAYA BAŞLIYOR

    Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.

  • TÜRKİYE KAR YAĞIŞLARINI KARŞILAMAK ÜZERE

    Türkiye soğuk havaya artık daha yakın, kış koşulları oluşmaya başladı. Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim ortalamalarının üstünde (bazı merkezlerde 8-10°C üstünde!) seyrediyordu fakat artık Türkiye kar yağışlarını ve şiddetli yağmurları karşılamak üzere.

  • "HORTUM VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLİYORUZ"

    26 Ocak gece yarısından itibaren kıyı Ege'de özellikle İzmir ve çevresindeki alanda şiddetli sağanak, deniz üzerinde hortum ve şehirlerde kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı ilçeleri bu sabah başlayacak hava olaylarında büyük çeşitlilik, riskli durumlar yaşayacak.

    Bugün öğle saatleri olduğunda İzmir'de caddeler göle dönmüş olabilir, lokal olsa da iri taneli dolu yağışları kaydedilebilir. Bugün deniz üzerinde tekneler için tehlikeli saatler yaşanabilir Ege denizi genelinde hava fırtınalı olacak.

  • BATIDAKİ DAĞLARIMIZ ŞUBAT AYINI BEKLEYECEK!

    Batı ve güney kıyılarımızda bunlar yaşanırken bu gece ve cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışları oluşacak. Bu yağışların ülke genelinde olmasını beklemiyoruz, doğu yükseklerinde kuvvetli kar yağarken batıdaki dağlarımız Şubat ayını bekleyecek.

  • ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK

    Bu Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir, şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak. Henüz önemli miktarda bir yağış öngörülmese de o günler yaklaştıkça hem tahmin biraz değişecek, hem de atmosferin Marmara üzerinde alacağı kondisyon (ve Karadeniz etkisi) ile bazı sürprizler yağış kütleleri yakalayabiliriz. İstanbul'da bu kış ilk denemeler olacak, geniş görünümlü hava tahminleri Şubat ayının soğuk geçeceğini söylüyor.

  • MART AYI ORTALAMALARDAN DAHA AZ YAĞIŞLI GEÇECEK!

    Uzun vadeli tahminlerde Mart ayı ortalamalardan daha az (30-50% daha az) yağışlı geçecek görünüyor. Bu tahminler sık değişse de Aralık ayı için öngörülen kuraklık/yağış tahminleri isabetliydi ve maalesef yağış alamadık. Şubat'ın yağışlı geçmesi daha da değerleniyor, su tasarrufu yapmayı sürdürmeliyiz. Yıllık grafiklerde ortalama yağışların çok altındayız ki onları tutturabilsek bile kuraklık yaşayan bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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