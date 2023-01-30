"HORTUM VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLİYORUZ"
26 Ocak gece yarısından itibaren kıyı Ege'de özellikle İzmir ve çevresindeki alanda şiddetli sağanak, deniz üzerinde hortum ve şehirlerde kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı ilçeleri bu sabah başlayacak hava olaylarında büyük çeşitlilik, riskli durumlar yaşayacak.
Bugün öğle saatleri olduğunda İzmir'de caddeler göle dönmüş olabilir, lokal olsa da iri taneli dolu yağışları kaydedilebilir. Bugün deniz üzerinde tekneler için tehlikeli saatler yaşanabilir Ege denizi genelinde hava fırtınalı olacak.