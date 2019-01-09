Aksaray´ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşayan Gülhan Koçak'ın doğum sancıları başladı. Bunun üzerine Koçak'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; yolları karla kapalı durumda olan köye UMKE ile biri paletli olmak üzere 2 ambulans sevk edildi. Kısa süre sonra köye ulaşan ekipler Koçak'ı paletli ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

Sancıları artan ve sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahele edilen Gülhan Koçak, bir kız bebek dünyaya getirdi. 1 saat süren yolculuğun ardından hastaneye getirilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.