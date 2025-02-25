Kar fırtınası ve tipi "kar körlüğü" riskini artırıyor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Evin Şingar, birçok ilde etkili olan kar fırtınasıyla başlayan tipi ve şiddetli rüzgarın, göz sağlığı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ultraviyole ışınının buz veya kardan yansıması sonucunda göze verdiği hasar nedeniyle kar körlüğünün meydana geldiğine dikkati çeken Şingar, "Bizi bu dönemlerde etkileyen problem halk arasında 'kar körlüğü' olarak bilinen fotokeratit hastalığıdır. Hastalar bu dönemde gözde ağrı, yanma, batma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, sulanma, gözü sıkma ve bu duruma bağlı olarak enfeksiyon ve görmede azalma şikayetleriyle başvuruyorlar. Hastalarımız uzun süre kara ve buza baktıktan sonra bu belirtilerin oluştuğunu söylüyor" diye konuştu.

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Kar körlüğüyle birlikte gözün en ön kısmındaki kornea ve konjonktiva dokusunda hasar oluşumu gözlemlediklerini anlatan Şingar, "Bu dokularda ödem, kızarıklık, epitel tabakalarında küçük dökülmeler görüyoruz. Buna bağlı olarak gözün kaşınması sonucu epitel tabakasının dökülmesiyle enfeksiyona zemin hazırlayan bir ortam oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kar körlüğü yaşayan hastaların şiddetli göz ağrısıyla kliniğe başvurduklarını belirten Evin Şingar, şunları kaydetti: "Hastalar şiddetli ağrıyla geldikleri için ilk olarak soğuk ve buz uygulaması yapılabilir. Hasta bol miktarda gözyaşı damlası kullanabilir. Hastalarda enfeksiyon gibi bir durum söz konusuysa antibiyotik damlaları da önerebiliyoruz. Hastaların bazen ileri boyutlarda epitelleri açılmış olabiliyor, bu durumlarda gözün ya kapalı tutulması gerekiyor ya da tedavi amaçlı kontakt lens kullandırıyoruz. Tedaviyle birlikte semptomlar 2-3 gün içerisinde azalıyor."

KIŞ AYLARINDA DA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI

Kar körlüğünün geçici görme kaybına yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Şingar, "Kar körlüğü hastalığında kornea ve konjonktiva tabakasının zedelenmesinden dolayı hastalarda geçici görme kaybı oluşabiliyor. Dolayısıyla hastalar büyük panik halinde görme kaybıyla hastaneye geliyor. Kar körlüğü kalıcı değil ama uzun süre ve çok yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalınmışsa gözün arka kısmı makula ve retina kısmı etkilenerek görme kayıplarına yol açabiliyor" şeklinde konuştu.

Şingar, kar körlüğünden korunmak için yazın olduğu gibi kış aylarında da güneş gözlüğü takılmasının önemine işaret ederek, bunu kullanamayanların ise mutlaka şapka takması gerektiğini sözlerine ekledi.