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Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gece başlayan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

VAN'DA 451 YOL KAPANDI AA'da yer alan habere göre Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 451 yerleşim biriminin yolu kapandı. Belediye ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

BİTLİS'TE 315 KÖY YOLU KARA TESLİM Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 315 köy yolunun kapandığını belirtti. REKLAM

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü. Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

HAKKARİ'DE 355 KÖY VE MEZRAYA ULAŞILAMIYOR Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün gece kentte etkisini artıran kar nedeniyle 355 köy ve mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kentte araçlar karla kaplandı, esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri de kent merkezinde yolların açık tutulması için karla mücadele çalışması yürüttü.

MUŞ'TA 323 KÖY YOLUNU KAPANDI Muş'ta 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara neden oldu. REKLAM Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar ve tipi nedeniyle 323 köy yolunun kapandığını belirtti. Kapalı yolların açılması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır beklediğini aktardı. Belediye ve Karayolları karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı. 28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak! Haberi Görüntüle