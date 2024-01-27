Hava durumu İstanbul: 28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! 6 bölgede kar ve sağanak!

Hava durumu İstanbul: 28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! 6 bölgede kar ve sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Doğu Akdeniz'in doğusu, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÖLGEDE KUVVETLİ KAR UYARISI Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE BUZLANMAYA DİKKAT REKLAM Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

28 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM VERİLDİ Meteoroloji tarafından alarm verilen illerimizse şöyle: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce.

3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılıkuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU REKLAM Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı. İSTANBUL: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu. İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu. KOCAELİ: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. BURSA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. EDİRNE: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. TEKİRDAĞ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. A.KARAHİSAR: 3, Parçalı ve çok bulutlu. DENİZLİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu. MUĞLA: 9, Parçalı ve çok bulutlu. ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu. ANTALYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu. REKLAM ISPARTA: 6, Parçalı ve çok bulutlu. MERSİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu. ESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı. KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. KONYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu. BOLU: 2, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı. KASTAMONU: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. SİNOP: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. ZONGULDAK: 6, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. SAMSUN: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. TOKAT: 3, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. TRABZON: 9, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. REKLAM RİZE: 8, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. AĞRI: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. ERZURUM: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. MALATYA: 3, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. VAN: 3, Çok bulutlu, güney çevrelerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. DİYARBAKIR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. GAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. MARDİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.