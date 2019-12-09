Kaptan Emre Belözoğlu devre arası hesap veriyor!

Takımın lider olması hakkında da konuşan Belözoğlu, “Bizim için önemli olan sezon sonunda lider olmak. Beraberliğe sevinecek durumda değiliz ama deplasmanda kaybetmemek değerlidir diye bunu söylemek istedim. Önümüzde 9 puan var. Ligin lideri Sivas’a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp ligin sonu için konumumuzu perçinleyeceğiz” şeklinde konuştu.