Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2016 çıkışlı Marvel filminin başrolünde Chris Evans, Robert Downey Jr. yer alıyor. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...
KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?
Chris Evans
Robert Downey Jr.
Scarlett Johansson
Sebastian Stan
Anthony Mackie
Don Cheadle
Jeremy Renner
Chadwick Boseman
Paul Bettany
Elizabeth Olsen
Paul Rudd
Emily VanCamp
Tom Holland
Frank Grillo
William Hurt
Daniel Brühl
Martin Freeman
KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI KONUSU NEDİR?
Marvel’in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" adlı filminde Steve Rogers’ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezler'in yenilenmiş ekibinin lideri olarak görülmektedir.
Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers (Kaptan Amerika)'ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!