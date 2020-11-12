Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2016 çıkışlı Marvel filminin başrolünde Chris Evans, Robert Downey Jr. yer alıyor. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Chris Evans

Robert Downey Jr.

Scarlett Johansson

Sebastian Stan

Anthony Mackie

Don Cheadle

Jeremy Renner

Chadwick Boseman

Paul Bettany

Elizabeth Olsen

Paul Rudd

Emily VanCamp

Tom Holland

Frank Grillo

William Hurt

Daniel Brühl

Martin Freeman

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Marvel’in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" adlı filminde Steve Rogers’ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezler'in yenilenmiş ekibinin lideri olarak görülmektedir.

Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers (Kaptan Amerika)'ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.