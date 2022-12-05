Kaplumbağa Jonathan 190 yaşında!

Jonathan'ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190'dan fazla olduğu öngörülüyor. Zira St. Helena'nın turizm müdürü Matt Joshua, Jonathan'ın aslında 200 yaşında olduğunu öne sürüyor.

Seyşeller'deki St Helena Valiliği, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen Jonathan'ın 190'ınıncı doğum gününü, 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.

GÖRME VE KOKU ALMA DUYUSUNU KAYBETTİ

Jonathan'ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.

Ancak Jonathan'ın veterineri Joe Hollins, Jonathan'ın ilerleyen yaşına rağmen enerjik olduğunu belirtti.

St Helena Valisi Nigel Phillips, Jonathan için "Umarım 190 yaşıma geldiğimde Jonathan kadar aktif olurum" ifadelerini kullandı.