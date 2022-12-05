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Kaplumbağa Jonathan 190 yaşında!

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası olan Jonathan'ın 190'ıncı doğum günü sebebiyle 3 gün kutlama yapıldı. 1882'de St Helena Adası'na getirilen dev kaplumbağanın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmiyor

Giriş: 05.12.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kaplumbağa Jonathan 190 yaşında!
Kaplumbağa Jonathan 190 yaşında!
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Seyşeller'deki St Helena Valiliği, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen Jonathan'ın 190'ınıncı doğum gününü, 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.

Jonathan'ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190'dan fazla olduğu öngörülüyor. Zira St. Helena'nın turizm müdürü Matt Joshua, Jonathan'ın aslında 200 yaşında olduğunu öne sürüyor.

GÖRME VE KOKU ALMA DUYUSUNU KAYBETTİ

Jonathan'ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.

Ancak Jonathan'ın veterineri Joe Hollins, Jonathan'ın ilerleyen yaşına rağmen enerjik olduğunu belirtti.

St Helena Valisi Nigel Phillips, Jonathan için "Umarım 190 yaşıma geldiğimde Jonathan kadar aktif olurum" ifadelerini kullandı.

HEDİYE OLARAK ST. HELENA'YA GETİRİLMİŞ

Doğumuna dair gerçek bir kayıt bulunmamakla birlikte, Jonathan'ın 1832 civarında dünyaya geldiği düşünülüyor.

Kaplumbağanın daha sonra vali olan Sir William Grey-Wilson'a hediye olarak 1882'de Seyşel Adaları'ndan St. Helena'ya getirildiği biliniyor.

Dünyanın en yaşlı hayvanı David, Emma ve Fred adlarındaki kaplumbağalarla yaşıyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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