Çin yeni yılı, Çin dışında da pek çok ülkede görkemli bir şekilde kutlanıyor. Mesela dünyanın en eski Çin mahallesine sahip olan Manilla (Filipinler), Jakarta (Endonezya) tercih edebileceğiniz adresler arasında. Elbette Londra, Sidney ve New York’taki Çin mahallerinde de kutlamaları tüm gelenekleriyle bulmanız mümkün. İşte Kaplan Yılı hakkında...

KAPLAN YILI NE ANLAMA GELİYOR?

Çin Astrolojisi 2000 yıl öncesine Qin Hanedanlığına kadar dayanmaktadır. Efsaneye göre Çin hükümdarı tüm hayvanları “Büyük Yarış” için hanedanlığa davet eder. Saraya ilk kim varırsa hükümdarın takdirini kazanacaktır. Kaplan yarışı kazanacağından emindir ancak yarışı fare ve öküzden sonra üçüncü sırada tamamlar. Bu sebeple Kaplan yılında doğanlar rekabeti seven insanlardır. Cesaretleri ve hırslarıyla tanınırlar. Hırslı oldukları gibi inanılmaz derecede cömerttirler ve başka insanlara yardım etme aşkıyla yanıp tutuşurlar. Kaplanlar kazanmak isterler ancak aynı zamanda adaletin peşinde koşmaktan da vazgeçmezler.

KAPLAN YILI ÖZELLİKLERİ NELER?

Fare yılı (2020) hayatta kalmakla, Öküz yılı (2021) kendimizi yeni bir gerçekliğe bağlamakla ilgiliydi. Kaplan yılı ise büyük değişiklikler yapmakla ilgili olacak. Bu yıl risk alacağımız ve yeni maceralara çıkacağımız bir yıl olacak. Kendimiz ve diğer insanlar için yeniden heveslenmeye başlayacağız. Herkes heyecanlı olacak ve cömertlik hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyede gözlemlenecek. Sosyal ilerleme kaydetmenin yeniden mümkün olduğunu hissedeceğiz.