Kapıyı zorlayıp tacizde bulundu! Feci darp!

Bolu'da olay, saat 13.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre İ.T. (37), 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kızı takip etti.
KAPIYI ÇALIP BİRİNİ ARADIĞINI SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre kızın evinin kapısına kadar giden İ.T., kapıyı çalarak, genç kıza birini aradığını söyledi.
KAPIYI ZORLAYIP TACİZDE BULUNDU
Kızın söz konusu kişiyi tanımadığını ifade etmesinin üzerine, İ.T. kapıyı zorlayıp burada iddiaya göre genç kıza cinsel tacizde bulundu.
GENÇ KIZIN ÇIĞLIĞINA YAKINLARI GELDİ
Genç kızın çığlıkları üzerine kapıya gelen akrabaları İ.T.'yi dövdü. Olayı gören diğer komşular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, darp edilen İ.T.'ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan İ.T., tedavisinin ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Genç kız, taciz şüphelisinden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.