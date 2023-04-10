Kapıyı zorlayıp tacizde bulundu! Feci darp!

Bolu'da olay, saat 13.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre İ.T. (37), 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kızı takip etti.

DHA'da yer alan habere göre kızın evinin kapısına kadar giden İ.T., kapıyı çalarak, genç kıza birini aradığını söyledi.

Kızın söz konusu kişiyi tanımadığını ifade etmesinin üzerine, İ.T. kapıyı zorlayıp burada iddiaya göre genç kıza cinsel tacizde bulundu.

Genç kızın çığlıkları üzerine kapıya gelen akrabaları İ.T.'yi dövdü. Olayı gören diğer komşular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.