Kapıkule'de otobüste bulundu: 233 kilo

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsü Araç Altı Gözetim Sistemi üzerinden yapılan kontroller sonucu X-ray taramasına sevk etti.

Taramada yoğunluk tespit edilen bölümlerde narkotik dedektör köpeği Turbo'nun desteğiyle arama yapıldı.

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Otobüsün çamurluk kısmı ve motor kısmına gizlenmiş şekilde 200 şeffaf vakumlu pakette 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.