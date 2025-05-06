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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de otobüste bulundu: 233 kilo | Son dakika haberleri

        Kapıkule'de otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:51
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        Kapıkule'de otobüste bulundu: 233 kilo
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        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsü Araç Altı Gözetim Sistemi üzerinden yapılan kontroller sonucu X-ray taramasına sevk etti.

        Taramada yoğunluk tespit edilen bölümlerde narkotik dedektör köpeği Turbo'nun desteğiyle arama yapıldı.

        Otobüsün çamurluk kısmı ve motor kısmına gizlenmiş şekilde 200 şeffaf vakumlu pakette 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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