Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda usta oyuncular yer alıyor. İşte, Kapıcılar Kralı filminin detayları...

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?