Kapı önünden kaybolan ayakkabıların tilki böyle çaldı

Irmak, bu duruma şaşırdığını belirterek, "Bu beni biraz da üzdü ama daha sonra tatlı tebessüm bıraktı. Yaramaz bir tilki. Burada tarlamız var, tarlamızı suladığımız zamanlar giydiğim çizmelerimizi de götürmüş ama çizme büyük ve ağır olduğu için götürememiş yarı yolda bırakmış. Yaramaz tilkinin bize biraz zararı olsa da doğa tabii ki hayvanlarla güzel." diye konuştu.