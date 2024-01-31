Kapari nedir, ne işe yarar? Kapari sağlığa faydaları ve zararları neler?
Devedikeni, kedi tırnağı ya da geber otu olarak da bilinen kapari, 150-200 yıl ömre sahip olan bir bitkidir. Tomurcukları, meyveleri ve dal uçları gıda sektöründe; dalları, yaprakları ve kökleri ise ilaç, kozmetik ve boya sektöründe kullanılmaktadır. Kapari nedir, ne işe yarar? Kapari sağlığa faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.
Capparaceae familyasına ait dikenli bir bitki olan kapari, ülkemizin pek çok yerinde kendiliğinden yetişmektedir. Potasyum, fosfor ve kalsiyum yönünden zengin olan kapari; salatalardan mezelere, makarna ve balık yemeklerinden pizzaya kadar pek çok farklı yemeğe ilave edilmektedir. Kapari nedir? Kapari faydaları ve zararları nelerdir? Kapari ms hastalığına faydalı mı? Kaparinin yan etkileri nelerdir? Kapari cinselliğe iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.
Kapari Nedir?
Keper, gebere, gebere otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinen kapari, küçük tomurcuklar şeklinde yetişir. Ortalama olarak 150-200 yıl yaşayabilen ve kısa boylu bir bitki olan kapari, dünyada genel olarak capparis spinosa olarak anılmaktadır. Tuzlu su içinde fermente edildikten sonra ya da salamura edildikten sonra genellikle tüketilmektedir. Ülkemizde ise özellikle Ege Bölgesi’nde yetişen kapari, hem gıda sektörü hem de kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise baharat ve garnitür olarak tüketilmektedir. Akdeniz mutfağına aşina olanlar muhtemelen kapari ile daha önce tanışmıştır.
Kapari Faydaları
Kapari Zararları
Kapari Ms Hastalığına Faydalı Mı?
Türkiye'de yetişmesine rağmen çok fazla bilinmeyen kapari bitkisinin, Multipl Skleroz (MS) hastalarına %80 fayda sağladığı bildirildi. Bitki 3 şekilde tüketilmektedir. En etkili olan kapari karpuzu şeklinde tüketimidir. Dilerseniz üzerine limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Sabahları aç karnına yiyebilirsiniz. Bir diğer tüketim şekli ise salamura olarak yenilmesidir. Bir kâsenin içerisine nar ekşisi, zeytinyağı ve kekik ekleyerek içine salamura koyarak yiyebilirsiniz. En sonuncu tüketim şekli ise çayını yaparak tüketmektedir. Sıcak bir suyun içerisine kapari tomurcuğunu atın ve iyice demlenmesini bekleyin. Daha sonra güvenle tüketebilirsiniz.
Kaparinin Yan Etkileri
Kapari, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası olarak tüketilse de, bazı bireylerin bu lezzetli sebzenin tüketimini minimumda tutması gerekebilir.
Özellikle kapari alerjisi nadir görülmekle birlikte meydana gelebilmektedir. Kapari tükettikten sonra kurdeşen, şişlik, kaşıntı veya kızarıklık gibi gıda alerjisi semptomları yaşarsanız, kullanmayı hemen bırakın ve bir uzmana danışın.
Yüksek miktarda soydum içerdiğinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Sodyum tüketimini azaltmak, yüksek tansiyonu olanlar için özellikle önemlidir ve düşük sodyumlu bir diyet, genellikle kalp sağlığını optimize etmek için kan basıncını düşürmenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilir.
Kaparideki sodyum miktarını azaltmak için, kaparileri üç ila beş dakika suda bekletmeniz ve ardından iyice durulamanız önerilir. Bu sadece fazla tuzun giderilmesine ve sodyum alımının azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda benzersiz tat ve aromanın ortaya çıkmasına da yardımcı olur.
Kapari Cinselliğe İyi Gelir Mi?
Doğal viagra olarak bilinen kapari hem kadın hem erkekte cinsel gücü arttırır. Halk arasında çocuk sahibi olmak isteyip başarılı olamayanlar için tavsiye edilmektedir. Günümüzde ise özellikle erkek cinselliğini etkileyen ilaçların ham maddesi olarak kullanılmaktadır.