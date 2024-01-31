REKLAM advertisement1

Capparaceae familyasına ait dikenli bir bitki olan kapari, ülkemizin pek çok yerinde kendiliğinden yetişmektedir. Potasyum, fosfor ve kalsiyum yönünden zengin olan kapari; salatalardan mezelere, makarna ve balık yemeklerinden pizzaya kadar pek çok farklı yemeğe ilave edilmektedir. Kapari nedir? Kapari faydaları ve zararları nelerdir? Kapari ms hastalığına faydalı mı? Kaparinin yan etkileri nelerdir? Kapari cinselliğe iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.

Kapari Nedir?

Keper, gebere, gebere otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinen kapari, küçük tomurcuklar şeklinde yetişir. Ortalama olarak 150-200 yıl yaşayabilen ve kısa boylu bir bitki olan kapari, dünyada genel olarak capparis spinosa olarak anılmaktadır. Tuzlu su içinde fermente edildikten sonra ya da salamura edildikten sonra genellikle tüketilmektedir. Ülkemizde ise özellikle Ege Bölgesi’nde yetişen kapari, hem gıda sektörü hem de kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise baharat ve garnitür olarak tüketilmektedir. Akdeniz mutfağına aşina olanlar muhtemelen kapari ile daha önce tanışmıştır.

REKLAM

Kapari Faydaları

Kanser tedavisinde yardımcı olur: Yapılan araştırmalar, kaparinin kanda bulunan trombosit sayısını arttırdığını kanıtlar. Ayrıca kanser tedavisi süresince, hastaların kapari tüketmesi trombosit üretimini de olumlu etkilemektedir. Ayrıca flavonoidler yönünden zengin bir besin olması akciğer kanserine yakalanma riskini düşürmektedir.

Kemoterapinin etkilerini azaltır: Kemoterapi ilaçları her ne kadar hastalık için etkili olsa da birçok yan etkiye sahiptir. Bu yan etkilerinin kapari bitkisinin ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.

Ms hastalığı ile savaşır: Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde MS hastalığı ile mücadelede kapari bitkisinin önemli bir yeri olduğu kanıtlanmıştır. Hastalar kapariyi çay olarak tüketebileceği gibi meyvesinden yapılan ürünleri de tercih edebilir.

Böbrek taşlarını ve kumları düşürür: Taşların durumuna bağlı olarak cerrahi tedavi ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Uygulanan bu tedaviye destek olarak karpuz adı verilen meyvesinden tüketilebilir ve bununla birlikte bir fincan çayından içilebilir. Bu yöntemler taşları ve kumların düşürülmesini sağlar. Önemli nokta uygulamanın aç karnına ve düzenli olarak yapılmasıdır.

Sakinleştirici etkiye sahiptir: Yüksek stres seviyelerini düşürür; antidepresan ve sakinleştirici etkisi vardır.

REKLAM

Gut hastalığında etkilidir: Sabahları aç karnına bir iki kaşık kadar kapari reçelinden tüketmek, gut hastalığının iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Mide ve bağırsak sistemini düzenler: Kaparin mide ve bağırsak florasını yeniler; düzenli tüketilmesiyle kabızlık ve sindirim sorunlarınıza çözüm getirir.

Kan yapıcı etkiye sahiptir: Kansızlık problemine sahip olan kişiler kapariden üretilen tüm ürünleri tercih edebilir. Kansızlık sorununda kullanımı için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmaz.

Ağrı kesicidir: Aynı zamanda adet düzensizliklerinde de tüketilen kapari, ağrı kesici özelliğiyle bilinmektedir. Adet dönemlerinde kapari çayını tüketerek, ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

Cinsel gücü arttır: Kaparinin cinsel gücü arttırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Kapari Zararları

Kapari bitkisi taze olarak tüketilen bir bitki değildir. Bu sebeple de işlenmiş olarak satın alınması gerekir. Çiğ olarak tüketimi zehirli olabilmektedir.

Fazla tüketimi aşırı derecede susamanıza yol açabilir.

Kapari bitkisi suyu çeken bir sebze türüdür. Dolayısıyla fazla tüketimi vücudunuzda şişkinlik meydana getirebilir.

Yüksek tansiyon hastalarının bu bitkiyi tüketmemeleri önerilmektedir.

İçeriğinde aşırı miktarda sodyum, suyu çeker. Sonuç itibariyle kan hacmini arttırır. Ayrıca kalp hastalıkları riskine de sebebiyet verebilir.

Fazla tüketiminin bir diğer zararı ise yüksek sodyum içermesinden dolayı meydana gelebilecek kemik erimeleridir. Bu sebeple aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Hamilelik sürecinde kapari tüketimi önerilmemektedir.

REKLAM

Kapari Ms Hastalığına Faydalı Mı?

Türkiye'de yetişmesine rağmen çok fazla bilinmeyen kapari bitkisinin, Multipl Skleroz (MS) hastalarına %80 fayda sağladığı bildirildi. Bitki 3 şekilde tüketilmektedir. En etkili olan kapari karpuzu şeklinde tüketimidir. Dilerseniz üzerine limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Sabahları aç karnına yiyebilirsiniz. Bir diğer tüketim şekli ise salamura olarak yenilmesidir. Bir kâsenin içerisine nar ekşisi, zeytinyağı ve kekik ekleyerek içine salamura koyarak yiyebilirsiniz. En sonuncu tüketim şekli ise çayını yaparak tüketmektedir. Sıcak bir suyun içerisine kapari tomurcuğunu atın ve iyice demlenmesini bekleyin. Daha sonra güvenle tüketebilirsiniz.

Kaparinin Yan Etkileri

Kapari, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası olarak tüketilse de, bazı bireylerin bu lezzetli sebzenin tüketimini minimumda tutması gerekebilir.

REKLAM

Özellikle kapari alerjisi nadir görülmekle birlikte meydana gelebilmektedir. Kapari tükettikten sonra kurdeşen, şişlik, kaşıntı veya kızarıklık gibi gıda alerjisi semptomları yaşarsanız, kullanmayı hemen bırakın ve bir uzmana danışın.

Yüksek miktarda soydum içerdiğinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Sodyum tüketimini azaltmak, yüksek tansiyonu olanlar için özellikle önemlidir ve düşük sodyumlu bir diyet, genellikle kalp sağlığını optimize etmek için kan basıncını düşürmenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilir.

Kaparideki sodyum miktarını azaltmak için, kaparileri üç ila beş dakika suda bekletmeniz ve ardından iyice durulamanız önerilir. Bu sadece fazla tuzun giderilmesine ve sodyum alımının azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda benzersiz tat ve aromanın ortaya çıkmasına da yardımcı olur.

Kapari Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Doğal viagra olarak bilinen kapari hem kadın hem erkekte cinsel gücü arttırır. Halk arasında çocuk sahibi olmak isteyip başarılı olamayanlar için tavsiye edilmektedir. Günümüzde ise özellikle erkek cinselliğini etkileyen ilaçların ham maddesi olarak kullanılmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO