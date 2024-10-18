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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapanan şirket sayısında artış - İş-Yaşam Haberleri

        Kapanan şirket sayısında artış

        Türkiye'de kapanan şirket sayısı eylülde ağustosa göre yüzde 19,4 artışla 2 bin 156 oldu. Kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:58
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        Kapanan şirket sayısında artış
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 10,5 artışla 9 bin 272'den 10 bin 243'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 19,4 artarak 2 bin 156'ya çıktı. Ağustos ayında 1806 şirket kapanmıştı.

        Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artış gösterdi.

        ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI

        Eylülde Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

        Söz konusu dönemde kurulan 10 bin 491 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5'ini limitet şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler ve yüzde 2,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9'u İstanbul, yüzde 10,8'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

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        Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 485'i ticaret, 1481'i inşaat ve 1273'ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 658'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 530'u inşaat ve 113'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

        Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 792'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 274'ünün imalat, 243'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

        Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 442'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187'sini inşaat, 125'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

        Eylülde 248 kooperatif kurulurken, bu kuruluşların 161'i konut yapı, 47'si işletme, 16'sı turizm geliştirme kooperatifleri alanında faaliyet gösteriyor.

        Geçen ay kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin 398'i Türkiye, 26'sı İran, 24'ü Almanya ortaklı oldu.

        İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 77'si anonim, 581'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

        Bu yıl söz konusu şirketlerin 727'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 277'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 267'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu.

        Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 74,5'inin yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

        Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 azalışla 81 bin 904'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 23,1 artışla 18 bin 790'a yükseldi.

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