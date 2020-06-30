Kapalı devre kamera sistemleri

Son zamanlarda bu kamera sistemi herkes tarafından kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise birçok kamera sistemlerinde yer alan özelliklerin bu kamera sisteminde toplanmasıdır. Sizlere kapalı devre sistemleri hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz. Mutlaka yazımızın devamını okumanızı tavsiye ederiz.

Kapalı devre kamera sistemi nedir?

Kapalı devre kamera sistemi, bir cihaza kayıtları kaydeden sisteme verilen isimdir. Birkaç kamera ile bu sistem oluşturulmaktadır. Genelde iş yerlerine, apartmanlara monte edilmektedir. Bu yazımızda kapalı devre kamera sistemi nedir konusu hakkında siz değerli okurlarımıza bilgiler aktardık. Şimdi ise kapalı devre kamera sistemi ne işe yarar konusuna geçeceğiz.

Kapalı devre kamera sistemi ne işe yarar?

Kapalı devre kamera sisteminin günümüzde yeriş çok başkadır. Birçok kişi tarafından tercih edilir. Peki, ne işe yarar? Öncelikle bu uygulama iş yerinizin ve apartmanınızın güvende olmasını sağlar. Bu uygulama sayesinde iş yerlerinizi veya apartmanınızı sürekli canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Kapalı devre kamera sistemi hangi cihazlardan oluşur?

Kapalı devre kamera sistemi hangi cihazlardan oluşur konusu merak edilen bir konudur. Bu sebeple bu konuya açıklık getireceğiz. İşte kapalı devre kamera sistemi hangi cihazlardan oluşur sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir

Monitör

Sabit disk

Videoyu kayıt etmek için kayıt cihazı

RJ45 veya RJ59 kablo

Yeteri miktarda Dijital güvenlik kamerası