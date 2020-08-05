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Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, çalışanların 14 gün süreyle mesai saatleri dışında da gözetim altında tutulduğu, kamuoyunda tartışma yaratan 'kapalı devre çalışma sistemi'yle ilgili Habertürk'e özel açıklama yaptı. Önen, Çanakkale’deki fabrikada Covid-19 vakalarının çıkmasının ardından 27 Temmuz'da uygulamaya aldıkları ‘kapalı devre çalışma sistemi’ni kendilerine resmi makamların önerdiğini ve tebliğ ettiğini söyledi. Uygulamanın bu hafta sona ereceğini belirten Önen, 4 Ağustos itibari ile üretim tesislerinde herhangi bir Covid-19 vakası bulunmadığını vurguladı.

'YILLIK İZİNLERE 5 GÜN EKLEDİK'

Niyazi Önen yaptığı yazılı açıklamada ''Bu hafta sona erecek kapalı devre çalışma sistemi; resmi makamların bizlere önerdiği ve tebliğ ettiği bir metot olup; içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığının korunması için en etkili yöntem olduğu için uygulanmıştır. Hepimize düşen en büyük görev ilgili otoritelerin yönlendirmelerine uymak ve onların yol göstericiliğinde tüm önlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdürmektir. Bu süreçte çalışanlarımız ve isteyenlerin aileleri, içinde özel banyo ve tuvaleti bulunan 2 kişilik özel odalarda son derece konforlu bir şekilde misafir edilmiştir ve her türlü ek ihtiyaçlarına da destek sağlanmıştır. Ayrıca yine bu süreçte, değerli çalışma arkadaşlarımızın yıllık izinlerine de 5 gün ekleme yapılmıştır. Tüm dünya için zor olan bu süreçte hepimize düşen en büyük görev ilgili otoritelerin yönlendirmelerine uymak ve onların yol göstericiliğinde tüm önlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdürmektir. Dardanel Ailesi olarak; üretmekten, değer yaratmaktan ve en önemlisi insanımıza değer vermek ve istihdam sağlamaktan gurur duyuyoruz. Artan üretim kapasitemizle de çok daha fazla istihdam sağlayacak, çok daha fazla üretip sağlıklı ürünlerimizi ülkemizde ve ihracat yaptığımız 40’ın üzerindeki ülkede tüketicilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Dardanel Önentaş Gıda, 27 Temmuz'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinin aksamaması için 14 gün süreyle çalışanların mesai saatleri dışında da gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemini uygulayacağını duyurmuştu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denilmişti: ''Şirketimizin Çanakkale'deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır. Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.''