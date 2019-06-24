25 kişilik ekip harekete geçti

24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda dün saat 13.00 sıralarında 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar düşerek hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler yönlerini kaybetti. Grup, saat 18.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.
25 KİŞİLİK EKİP VE KÖYDEN BİR REHBER KATILDI
İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köydeki bir vatandaştan oluşan 20 kişi öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti. 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü de bölgeye geldi. Gökbük Mahallesi Muhtarı İskender Altınok da kurtarma çalışmalarına dahil oldu.
2'Sİ HAFİF YARALI
Öğretmenlerden biri cep telefonu aracılığıyla ekiplere bulundukları konumu bildirdi. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında arama kurtarma ekibi öğretmenlere ulaştı. Birinin ayağının incindiği, diğerinin burnundan kan geldiği belirlenen 4 kişi ekiplerle birlikte Gökbük Mahallesi'ne getirildi. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Gökbük yakınlarına ulaşan kurtarma ekibi, Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak, öğretmenleri karşıya geçirdi. Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç. Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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