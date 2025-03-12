Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kanye West'in yeni ırkçı mesajına tepki! Elon Musk'a seslendiler: Onu X'ten at - magazin haberleri

        Kanye West'in yeni ırkçı mesajına tepki yağdı

        Ünlü rapçi Kanye West, son dönemde yaptığı sansasyonel çıkışlara bir yenisini daha ekledi. Bu defa ırkçı söylemde dozu iyice artırdığı görüldü. Tepki gösterenler, X platformunun sahibi Elon Musk'a seslendi: Onu kov!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dozu git gide artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kanye West, son sosyal medya paylaşımıyla yeniden şimşekleri üzerine çekti. 47 yaşındaki ABD'li rapçi, bu defa siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçü ve göçmen karşıtı olan ırkçı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın sembolü gibi görünen bir fotoğraf paylaştı.

        Kanye West, kendisini 'Nazi' olarak nitelendirmesinden eşi Bianca Censori ile Grammy gösterisine kadar son zamanlarda bir dizi tartışmalı tercihinden geri adım atmıyor. Censori, West ile çıktığı kırmızı halıda tamamen çıplak bir şekilde poz vermişti. West daha sonra gamalı haç sembollü tişört tasarımlarını satmaya başlamış ve Nazi hareketinin bir parçası olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı, X platformundaki sayfasından "Hitler'i seviyorum" ve "Ben bir Nazi'yim" dediği birkaç saldırgan gönderi paylaşmıştı.

        REKLAM

        Geçtiğimiz günlerde West, Ku Klux Klan cübbesi gibi görünen bir kıyafeti barındıran fotoğrafı "Günün kıyafeti" başlığıyla yayımladı.

        1865'te Güney Amerika'da kurulan Ku Klux Klan, yaygın olarak Amerika'nın ilk terörist grubu olarak kabul edilen Hristiyan aşırılıkçı, beyaz üstünlükçü, aşırı sağcı bir nefret grubu olarak biliniyor. West'in bu gruba bir gönderme gibi görünen paylaşımı, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

        Pek çok sosyal medya kullanıcısı, West'in internette ırkçı nefreti yayma suçundan yargılanması gerektiğini dile getirdi.

        Bazı hukuk uzmanları, Kanye West'in nefret dolu dili nedeniyle herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmasının olası olmadığını, çünkü yaptığının, bağlı bulunduğu California eyalet yasalarının nefret tanımına uymadığını belirtti.

        Bunun üzerine sosysl medya kullanıcıları, bu nefret söylemine karşı yasal işlem uygulanamıyorsa Kanye West'in X platformundan kovulması gerektiğini savundu.

        X'in sahibi Elon Musk, ünlü rapçiyi 2022'de 'şiddeti kışkırtmak' suçundan dolayı platformdan uzaklaştırmış, ancak daha sonra dönmesine izin vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kanye West
        #ırkçı
        #sosyal medya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Habertürk Anasayfa