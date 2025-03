Kanye West, birkaç gün içinde öldürüleceğini söyledi

Kanye West, birkaç gün içinde öldürüleceğine inandığını açıkladı. Ünlü rap şarkıcısı, bir arkadaşıyla kendi 'cinayeti' hakkında konuştuğunu gösteren metinleri, sosyal medyada paylaştı. 47 yaşındaki rapçi, yakın zamanda paylaştığı ve tepki çeken X platformu mesajları yüzünden günlerinin sayılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta Kanye West, siyah bir arka plan üzerinde kırmızı bir gamalı haç resmi paylaşarak, bunun yaklaşan bir albümün kapağı olacağını iddia etti. Ayrıca 7 Şubat'ta X'te, Nazi yanlısı olduğunu, Hitler'i sevdiğini içeren bir dizi nefret içeren mesaj paylaşmıştı.

Şimdi ise bir görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaşan Kanye West, ismini açıklamadığı bir arkadaşına; "Tweet'lerim yüzünden önümüzdeki hafta içinde öldürülebileceğime inanıyorum" dedi.

Arkadaşı da ona, "Hayıııııır. Lütfen hayır. Onlar başka zamanlardı. Ayrıca Pasolini komünistti ve aşırı sağcılar onu da eşcinsel olduğu ve çok fazla konuştuğu için öldürdüler. Yaşayacaksın!" diye cevap verdi. Kanye West, konuşmayı paylaşmanın yanı sıra gönderiye gizemli bir şekilde şu başlığı attı: Beni ne kadar çabuk öldürürlerse o kadar büyük olurum.

Kanye West, bir süre önce eski eşi Kim Kardashian ile yaptığını iddia ettiği bir mesajlaşmanın da görüntüsünü sosyal medyada paylaşmış ve sonra silmişti. West, 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' adını verdiği yeni şarkısında hem 11 yaşındaki kızı North, hem Diddy, hem de Diddy'nin oğlu Christian 'King' Combs'a yer vermişti. Kardashian, kızı North ve seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Diddy'yi aynı şarkıda buluşturduğu için eski eşi West'e ateş püskürmüştü. Kardashian'ın, parçanın yayınlanmasını engellemek için yasal işlem başlattığı ve şarkıyı X platformundan kaldırtmaya çalıştığı öğrenilmişti.